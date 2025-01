Raquel Madeira, mãe de Claudisabel, deu uma entrevista a Júlia Pinheiro sobre a trágica morte da cantora num acidente de carro em 2022, que lhe roubou de imediato a vida.

No momento do embate, a cantora, de 46 anos, encontrava-se ao telemóvel com a mãe, conforme esta recordou.

"Quando se dá o embate ela diz alguma coisa?", questionou Júlia.

"Não, nada. Foi tudo tão repentino (...). Ainda que ela olhasse ao espelho, eram 1h35 da manhã quando o acidente aconteceu e ela vinha na faixa da esquerda. [Ele, condutor envolvido no acidente] guina repentinamente para a direita e apanha o canto traseiro esquerdo do carro dela. Bate, tomba-a e a seguir arrasta-a", descreveu.

"Foi quase como se assistisse à morte da minha filha. Horrível. Luto para tirar isso da minha cabeça, mas é impossível. Noites e noites sem dormir...", confessou.

Mas esta não foi a única situação dramática por que Raquel passou. Esta revela que após a chamada traumática com a filha, colapsou três vezes, sendo que foi socorrida por equipas médicas.

"Quando o INEM chegou tinha só 30% de respiração, não me puderam levar logo, tiveram que me estabilizar", descreve, apesar de não se lembrar de nada. "Soube nessa altura que tinha paralisado três vezes, que tiveram de me reanimar", acrescenta.

Mas os piores momentos aconteceram quando foi internada num centro psiquiátrico à força. "Quando cheguei ao centro de saúde mental [em Faro] internaram-me, despiram-me, puseram-me uma fralda enorme e ataram-me com umas correias a uma cama", relata, garantindo que tal não era necessário.

Esta ainda ficou dois dias no hospital, tendo saído na véspera do funeral da filha. "A primeira consulta que tive de psiquiatria foi com o médico que me disse: 'se eu não estivesse de fim de semana, isto nunca teria acontecido'".

"Quis sair de lá de tal maneira que me ligaram na semana passada a dizer que estavam lá pertences meus. Queria ir para casa. Quero esquecer aquilo, fui muito maltratada lá", descreve.

"Queria ir para casa… (...) Consegui tirar a fralda (…), encontrei o corredor onde estavam umas pessoas e pedi para ligar para casa. 'Senhora, não são horas'. 'Desculpe, é capaz de chamar o meu marido, quero ir embora para casa'. A senhora volta-me, atira-me para a rua e fecha-me a porta", descreve, deixando a apresentadora em choque.

"Eu nem tenho palavras para o que me está a contar...", desabafou Júlia.

