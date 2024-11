Claudisabel morreu há quase dois anos. A cantora faleceu a 19 de dezembro de 2022, num acidente de automóvel na A2. Na semana em que começa o julgamento do homem que seguia no carro que bateu no da artista, Raquel Madeira, sua mãe, deu uma entrevista emotiva.

Raquel confessou à jornalista do programa Linha Aberta, Joana Côrte-Real, que: "No momento do acidente eu estava ao telefone com a minha filha."

Era costume mãe e filha estarem ao telefone durante as viagens e, nesse fatídico dia, conversaram cerca de 45 minutos.

"Nunca verbalizou que estava cansada nem mal disposta. [...] Ela estava a falar comigo normalmente, ouvi a pancada e, de repente, comecei a perguntar o que é que aconteceu…Voltei a ligar e ela não atendeu. Eu estava a chamar por uma pessoa que já não estava cá. Porque ele matou-a logo", refere emocionada.

A mãe da cantora afirmou ainda que, ao contrário do que se possa dizer, a filha não estava depressiva, já que tudo na sua vida corria bem, e até tinha duas músicas novas gravadas.

Quando soube da trágica notícia, Raquel sofreu três paragens cardiorrespiratórias. "Deviam -me ter deixado ir, eu devia estar com ela", afirmou em lágrimas.

