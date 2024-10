Foi transmitida esta segunda-feira, 30 de setembro, uma entrevista que Manuel Luís Goucha fez à mãe de Claudisabel, cantora que morreu aos 40 anos, em dezembro de 2022, vítima de um acidente de carro.

Raquel Madeira nota que "morreu no mesmo dia que a filha", afirmando que todo o "ódio e raiva" que guarda é para com "o assassino" da filha, neste caso, o homem que embateu no seu carro a 19 de dezembro na Auto-estrada 2 (A2), junto a Alcácer do Sal.

O carro da artista acabou por capotar, tendo esta sido desencarcerada pelas equipas de socorro.

"Já devia estar preso há muito tempo, mas infelizmente as leis deste país permitem que continue a trabalhar, porque nem suspenso foi", adianta Raquel. O condutor, note-se, foi acusado pelos crimes de homicídio por negligência e condução sob o efeito de álcool.

"Como é que é possível uma pessoa que mata e nessa mesma noite vai para casa deixando essa pessoa morta aos pedaços em cima de uma pedra para ser autopsiada?", questiona, por fim, a entrevistada.

