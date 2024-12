Raquel Madeira, mãe da cantora Claudisabel, que morreu num acidente de automóvel a 19 de dezembro de 2022, está inconformada com a decisão do juiz.

Em entrevista ao programa 'Linha Aberta', da SIC, Raquel mostrou-se revoltada com a sentença do arguido do caso, que foi condenado a três anos de pena suspensa.

"É muito injusto. Fiquei a saber que ele continua com carta até agora, vai entregá-la daqui a dez dias, como é possível?", começou por dizer.

"Pensamos em recorrer da decisão, ninguém pode aceitar uma sentença dessas. Beber foi uma escolha dele, conduzir alcoolizado foi uma escolha dele, não considero que tenha sido um acidente, tem que haver penas pesadas. Que a morte da minha filha não fique em vão, por favor", disse Raquel, em lágrimas.

Questionada por Hernâni Carvalho sobre o que o seu advogado tinha dito em tribunal, a mãe da artista confirmou que a filha queria ser mãe brevemente: "Sabia, sim. Por uma questão de saúde, ela queria ser mãe. Ela tinha uns tumores fora do útero que não eram operáveis e com a gravidez ela ficaria bem. Já andava há algum tempo a pensar nisso, não se falava noutra coisa."

"Quem vai chorar o resto da vida sou eu. A juíza não o condenou a ele, condenou-me a mim, à minha filha, à minha família toda", referiu Raquel.

