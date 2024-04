Lauren Graham recordou o também ator Matthew Perry quando esteve presente no Lincoln Theatre, em Washington, para promover o seu livro 'Have I Told You This Already?'.

"Ainda é difícil de acreditar", confessou ao falar da morte da estrela de 'Friends', que morreu em sua casa em outubro do ano passado, aos 54 anos.

"Embora ele nunca tenha sido tecnicamente um namorado, praticamente esteve na minha vida", acrescentou, referindo que a relação de ambos teve 'altos e baixos'.

"Ele tinha acabado de voltar à minha vida no ano passado", contou, isto antes de revelar o último presente que Matthew Perry lhe ofereceu no aniversário.

Segundo Lauren Graham, como cita a People, Matthew Perry enviou-lhe "um conjunto de pickleball".

"Ele gostava muito de ténis e pickleball", recordou, referindo-se à morte do ator como "uma perda terrível".

