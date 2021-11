Dália Madruga esteve no pediatra com o filho mais novo, o pequeno Joaquim, que nasceu no passado mês de agosto. O menino está doente, com bronquiolite, como a mamã explicou aos seguidores esta terça-feira, 16 de novembro.

"Estivemos no pediatra mais de quatro horas, esperámos três horas e meia para sermos vistos", começou por contar Dália Madruga, deixando de seguida um alerta.

"Atenção à tosse das vossas crianças! Afinal não era só tosse, o Joaquim está com bronquiolite", disse, destacando depois a "boa disposição" do bebé. "Mesmo doente é qualquer coisa", afirmou.

Uma mensagem que chega juntamente com dois vídeos do pequeno Joaquim. Veja na galeria.

Leia Também: Dália Madruga mete as mãos na massa e prepara festa da filha