Dália Madruga vive uma nova fase depois de ter sido mãe pela quarta vez no passado mês de agosto. Mesmo a cuidar do pequeno Joaquim, a figura pública continua muito ativa e já começou a meter as mãos na massa de novo.

Dália revelou na sua página de Instagram que decidiu voltar a fazer bolos, mas por causa de uma data muito especial. A filha Clara está prestes a completar mais um ano de vida.

"Tinha prometido a mim mesma não fazer bolos enquanto o Joaquim fosse tão bebé, mas é o aniversário da minha Clara e foi por ela que esta aventura começou... Por isso vamos lá", disse numa fotografia onde se mostra a fazer o bolo de aniversário ao mesmo tempo que amamenta o pequeno Joaquim.

Publicação de Dália Madruga© Instagram_daliamadruga

