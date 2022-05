Ashley Biden tinha uma viagem agendada com a mãe, Jill Biden, primeira-dama dos Estados Unidos, à América Central e os planos ficaram sem efeito ao descobrir que estava infetada com Covid-19.

Estava previsto que a filha e a mulher de Joe Biden embarcassem rumo ao Equador na tarde desta quarta-feira e depois iriam seguir para o Panamá e, posteriormente, Costa Rica.

Jill Biden, por sua vez, embarcou na viagem à América Central, uma vez que foi considerado que a filha não representa um contacto de risco.

Esta é a segunda vez que Ashley Biden cancela uma viagem com a mãe. No início do mês estava previsto que acompanhasse a primeira-dama à Europa de Leste, mas devido ao contacto com uma pessoa infetada com Covid-19 acabou por ficar nos Estados Unidos.