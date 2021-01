O fim de semana está a ser marcado por duas perdas na cultura portuguesa. Morreram os atores António Cordeiro e Licínio França, partidas que estão a ser destacadas nas redes sociais.

Logo após a confirmação da morte de Licínio, que chegou por parte da filha, Joana França, foi a vez de Noémia Costa homenagear o ex-marido no Instagram e Facebook. Mensagem que não passou despercebida e que recebeu muitas palavras de apoio dos seguidores, incluindo várias figuras públicas.

Mas não ficaram por aqui. Liliana Santos, por exemplo, recorreu às stories da sua página de Instagram para se despedir de Licínio, tendo-se mostrado "incrédula" com as notícias. "Perdemos dois grandes atores no mesmo dia. Descansa em paz, Licínio", acrescentou.

Já Carla Andrino recordou junto dos fãs um trabalho que fez com o também ator e apenas disse: "Descansa em paz, Licínio".

Recorde-se que o ator sofria de Alzheimer e estava a viver num lar. Tinha 67 anos.

