O futuro está pronto para receber Daniela Ventura. Terminou a aventura da concorrente no 'Big Brother', tendo esta arrecado o 2.º lugar no jogo, logo atrás de Inês Morais.

Depois da gala final, que aconteceu este domingo, 30 de junho, Daniela trocou algumas palavras com Zé Lopes.

Questionada sobre o que pretendia fazer a partir de agora, respondeu: "Quero mesmo procurar ao máximo e pegar todas as oportunidades que aparecerem e insistir ao máximo no meu sonho. Não vou pensar mais alto do que aquilo que posso fazer, tenho de ir com calma".

Para além de trabalhar com redes sociais, Daniela Ventura sonha em construir uma carreira como atriz.

Vale notar que hoje, dia 1, David - que conquistou o 3.º lugar no jogo - irá estar à conversa com Manuel Luís Goucha.

