Inês Morais foi a grande vencedora do 'Big Brother 2024' conquistando os tão desejados 100 mil euros. Esta segunda-feira, 1 de julho, a concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', a quem confessou que, embora tivesse sempre uma "pequena esperança", achava que quem iria ganhar era Daniela Ventura.

As dúvidas, conforme explicou, deveram-se ao facto de "ter entrado no reality show a meio", ou seja, três semanas após o início.

"Sentia que em termos de protagonismo havia muito pouca coisa que me separava da Daniela", realça.

"Mal criada?"

Inês Morais foi alvo de diversas críticas devido a uma discussão que teve com Fábio, no qual chegou a chamá-lo de "nojento".

Confrontada com o assunto, a entrevistada notou que "percebia perfeitamente" as críticas, mas que o "contexto do jogo puxava-a para estas discussões".

"Agradeço ao Fábio porque teve maturidade para relativizar estas palavras. Ele sabia que nada daquilo que estava a dizer era sentido", sublinha, notando que ao longo do jogo "nunca quis desenvolver afeto por ninguém" de maneira a evitar situações desagradáveis.

"Envolvo-me sempre muito nas situações, não vejo mais nada à frente", confessa.

Daniela Ventura... Vai ficar amiga?

A relação de Daniela e Inês dentro da casa foi marcada por diversos momentos de tensão. Apesar de reconhecer que Daniela a ajudou em momentos nos quais se sentia mais em baixo, a verdade é que são muitas as dúvidas que guarda em relação à antiga colega de casa.

"Para mim os insultos no momento de raiva não de me diz nada, mas sim as atitudes pensadas", reflete, notando que muitas das coisas que Daniela e Fábio diziam eram para magoar propositadamente.

"Vou querer falar com ela, mas preciso de perceber bem como é falar com ela sem câmaras à volta", afirma.

Futuro

Ao contrário da grande maioria dos concorrentes, Inês afirma que a sua prioridade neste momento não é aproveitar a fama, mas sim voltar à sua vida normal.

No próximo mês irá dedicar-se a concluir a sua tese de mestrado e quer construir uma carreira na sua área - Relações Internacionais.

"Queres que se esqueçam de ti?", questionou Cristina. "Se puder sim", respondeu.