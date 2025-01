Os ânimos exaltaram-se este sábado, dia 25 de janeiro, no 'Secret Story - Desafio Final' após a entrada de Margarida Castro no jogo. Depois de ter discutido com Gabriel, de quem era amiga, eis que Margarida trocou uma série de farpas com Inês Morais.

"Quando eu saí do Big Brother, nem sequer deixaste o meu lugar arrefecer... Foste-te logo enfiar no meio dos meus amigos e dos rapazes com quem eu andava. Numa dinâmica (…) já estavas enfiada com o Daniel na cama. Tu não tens de falar do meu nome, nem do meu namorado", atirou Margarida, referindo-se a Daniel Panelo, que conheceu no 'Big Brother 2024' e com quem, entretanto, iniciou uma relação.

"Eu não te vou pedir para não falares do meu namorado, porque vieste para aqui com a tua verdadeira essência e vou deixar que o faças", realçou Inês, notando que nem o próprio namorado, que considera ser ciumento, reagiu daquela maneira à sua aproximação com Panelo.

"És uma baixo nível do maior que há", esgrimiu. "Estou muito feliz por teres vindo com essa postura".

