Em semana de grande frenesim, marcada pela sua 'transferência' inesperada para a TVI, Cláudio Ramos vive várias mudanças a nível profissional, mas não só. Na manhã desta quinta-feira, o apresentador recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs uma alteração que vai fazer na sua rotina.

"Vamos lá mudar rotinas... há mais de dez anos que não treino de manhã. Ontem perguntei ao meu personal trainer Paulo Teixeira: 'Achas que não me vai fazer mal?! Que vou ter rendimento?!' A resposta dele foi uma gargalhada... enfim. Coisas que me assistem na altura da mudança. Bom dia a todos, vizinhança do meu caminho", escreveu.

Cláudio Ramos anunciou a sua saída da SIC, depois de 18 anos na estação, esta segunda-feira. No dia seguinte foi recebido por Nuno Santos e protagonizou uma calorosa receção nos estúdios da TVI.

