Cláudio Ramos vive agora uma nova etapa profissional, após ter-se mudado para a TVI para apresentar a nova edição do programa 'Big Brother'. Uma contratação que foi o grande destaque desta manhã no programa 'Você na TV', que acompanhou em direto a chegada do novo rosto aos estúdios do canal, como já tinha sido anunciado.

À chegada, Cláudio tinha à sua espera Nuno Santos, atual diretor de programas da estação, que o levou a conhecer os cantos da casa.

Entre os corredores, Cláudio foi-se cruzando com vários rostos do canal, entre eles Rita Pereira e Cifrão, que o receberam com um forte abraço.

Entre os cumprimentos de boas-vindas, os aplausos que foi recebendo, e a paragem para tirar uma fotografia em frente ao logótipo da TVI, o ex-vizinho de Cristina Ferreira passou ainda pelo estúdio onde é gravado o 'Você na TV', tendo-se cruzado com os apresentadores do formato, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

"Tenho a certeza que o futuro de Cláudio Ramos começa hoje e nesta casa", disse Goucha, momentos antes de receber de braços abertos o agora colega da estação.

Cláudio, muito emocionado, acabou por trocar pequenas palavras com Maria e Goucha, mas antes foi muito aplaudido de pé pela plateia do programa. "Vai correr tudo muito bem", disse Maria ao antigo comentador da SIC.

Goucha aproveitou para se meter com Cláudio e não deixou de perguntar: "Quem é que é o apresentador mais bem vestido da televisão em Portugal?". Ao que Cláudio respondeu, também na brincadeira: "Na tua geração és tu".

Leia Também: Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa após o adeus de Cláudio Ramos