Foi anunciado esta segunda-feira, dia 10, que Cláudio Ramos é a mais recente aposta da TVI. Depois de 18 anos na estação de Paço de Arcos, o apresentador muda-se para o canal rival para apresentar o 'Big Brother'. Uma notícia que apanhou o panorama televisivo de surpresa e que de imediato suscitou várias reações, tanto de rostos da TVI como dos companheiros televisivos da SIC, que se despedem com grande emoção.

Cristina Ferreira, contudo, permanece sem reagir à saída do vizinho, com quem partilhou o palco das manhãs da SIC ao longo do último ano. Mas uma mensagem partilhada nas suas redes sociais na manhã desta terça-feira sugere que seja dedicada a Cláudio Ramos.

"Amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que, a qualquer momento, ele pode voar", lê-se.

Cláudio Ramos disse o adeus à casa que o acolheu durante quase duas décadas na última emissão de 'Passadeira Vermelha', programa no qual era comentador há cinco anos.

Leia Também: Cláudio Ramos e a carta de despedida para Cristina: "Sei que está triste"