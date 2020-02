Foi com a primeira fotografia que tiraram juntos que Cláudio Ramos quis despedir-se de Cristina Ferreira. O apresentador foi esta segunda-feira, dia 10, anunciado como o novo rosto da TVI, onde irá dar a cara pelo regresso do 'Big Brother'.

"A minha Cristina, sei que a está ‘triste’ não comigo, mas pela situação. Está orgulhosa porque me viu sair na procura do que quero, mas triste porque me quer ao seu lado. Ela é das que gosta que as pessoas não tenham medo de mudar, de arriscar, de acreditar. A Cristina para mim foi gigante", começou por declarar Cláudio Ramos que há um ano era o 'Vizinho' de Cristina n'O Programa da Cristina'.

A publicação seguiu em jeito de carta de despedida e repleta de emoções. As mesma com que este se despediu da SIC em direto no programa 'Passadeira Vermelha'.

"Tenho claro na minha cabeça que a nossa história não acabou aqui, como tenho claro que em outra vida qualquer já nos tínhamos cruzado. Sei que nunca lhe falhei, mesmo quando eventualmente, entre ela e os seus botões, pudesse ter medo que eu falhasse, porque correu riscos e confiou. É difícil confiar neste meio. Dei sempre o melhor de mim ali porque sei a responsabilidade que ela teve ao lançar o meu nome para a frente. A Cristina é uma pessoa especial", continuou.

"Nesta mudança tive-a todos os dias na cabeça. Mas ela entende de mudanças e percebe uma alma inquieta à distância. No dia que estreou o seu programa fui a Fátima cumprir uma promessa que fiz em nosso nome", pode ainda ler-se na emotiva publicação, que como seria de esperar terminou com um agradecimento e com o desejo de um possível reencontro.

"Até já minha vizinha do coração. Sabes melhor que ninguém que amar é ‘deixar ir’. Não sei se tive tempo de te dizer hoje. Gosto muito de ti e chego a acreditar que entre nós é amor", concluiu.

