Horas depois de a TVI ter anunciado num comunicado oficial que tinha contratado Cláudio Ramos para apresentar o programa 'Big Brother', o apresentador surgiu em direto no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, do qual era comentador, para assim se despedir do canal - a SIC - onde trabalhou durante 18 anos.

"Não durmo à algum tempo na tentativa de gerir isto da melhor forma possível", contou o apresentador, sem conseguir esconder a emoção.

"Sofri muitos estes dias até ao momento em que foi tornado público. Foi uma decisão profundamente solitária", revelou.

Não faltaram agradecimentos, com especial destaque para Daniel Oliveira. "Ele não me fecha a porta", disse Cláudio, lembrando a conversa que teve com o Diretor de Programas da SIC.

O agradecimento estendeu-se ainda a Cristina Ferreira, com quem o apresentador tem feito dupla n'O Programa da Cristina'. "Serei profundamente grato à oportunidade que tive este ano", realçou.

"É a primeira vez que um apresentador tem a oportunidade de vir à antena despedir-se do espetador", frisou Cláudio Ramos, que nesta despedida deixou em lágrimas a apresentadora Liliana Campos e os restantes comentadores: Maria Botelho Moniz e Ana Marques.

