"Não resultou, acho que não tenho jeito para a coisa", disse Bárbara Norton de Matos esta sexta-feira, 22 de novembro, ao ser questionada por Cláudio Ramos sobre a sua experiência enquanto comentadora televisiva.

Ao marcar presença no 'Dois às 10', da TVI, a atriz falou abertamente sobre o motivo que a levou a sair do 'Passadeira Vermelha', formato da SIC Caras no qual abraçou o desafio de ser comentadora do social.

"Saí do programa porque não tenho mesmo jeito para aquilo", disse, sem medos, assumindo ainda que: "esse assunto está arrumado".