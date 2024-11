"Lisboa, 30 de setembro de 2016", escreveu Joana Figueira. "Aqui fumei o meu último cigarro, Por agora".

Esta sexta-feira, 22 de novembro, a atriz de 53 anos relembrou o último dia que colocou um cigarro nos lábios.

Joana Figueira celebra já mais de oito anos sem fumar e fez questão de o celebrar nas redes sociais.

A publicação mostra uma fotografia da atriz, em 2016, com um vestido azul, com um estampado às bolinhas brancas e uma fita vermelha.

Na legenda, escreveu: "Sou fumadora não praticante. Convivo muito bem com isso mas quando for muito velha vou passar o tempo todo de cigarro nos lábios. Seu o meu coração, nessa altura, quiser parar, que o faça. Até lá, escolho tratá-lo com carinho".

Veja a publicação abaixo.

