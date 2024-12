Joana Figueira fez algumas sessões fotográficas bem sensuais quando era mais nova. Podíamos ver a atriz de biquíni ou mesmo em tronco nu para exibir a sua boa figura.

Mesmo com a passagem dos anos, Joana Figueira não deixa de mostrar a forma como aceita o seu corpo atual e como as saudades do antigo não a afetam.

Esta sexta-feira, 13 de dezembro, Figueira partilhou duas fotografia suas de biquíni, nas quais se vê a sua silhueta.

"Há muitos quilos atrás", começou por escrever. "Perante isto, resta-me dizer que até ao Natal vou parar de beber álcool, comer doces e fritos. Depois de dia 25, retomo os cortes. Ahh, espera! Amanhã vou jantar com amigos. E domingo… E dia 21… E… Estou tramada!", brincou.

Ora veja a publicação.

