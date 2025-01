Se disse Joana Figueira, então acertou! E parece que a atriz se está a sentir nostálgica. Esta terça-feira, 28 de janeiro, a atriz partilhou um carrossel com várias fotografias suas de quando tinha 19 anos.

As imagens sobressaem pela ousadia de Joana, com o seu olhos 'sensual' e as roupas que usa, como vestidos justos, casacos de pelo ou mesmo tops 'cai-cai'. As poses da atriz também dão que falar.

Na legenda, a atriz escreveu, relembrando: "Estávamos em 1990. Tinha 19 anos. Vivia no Rio de Janeiro. E era assim".

Clique na galeria e veja as imagens partilhadas por Joana Figueira.

