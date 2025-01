Já sabe quem está nas fotografias? Foi Jennifer Garner quem publicou no Instagram algumas imagens antigas em que aparece na companhia das irmãs.

Esta quarta-feira, dia 29 de janeiro, a atriz decidiu destacar ambas as datas na rede social, que se dividem por poucos dias. De acordo com a People, Melissa Lynn Garner nasceu a 5 de fevereiro de 1969 e Susannah Kay Garner nasceu a 24 de janeiro de 1975.

"[...] Esmagada no meio, bem entre a Melissa e a Susannah, que é onde pertenço - mais do que qualquer outro lugar deste planeta. Estou cada vez mais grata por ser a Garner Girl do meio, protegida por uma grande e uma pequena. Feliz aniversário, irmãs", escreveu Jennifer Garner, que nasceu a 17 de abril de 1972.