Blake Lively está a promover o seu novo filme, 'Isto Acaba Aqui', e participou numa sessão fotográfica em Londres esta quinta-feira, dia 8 de agosto.

Para a ocasião, a atriz, de 36 anos, escolheu um visual ousado composto por um blazer branco (sem mais nada por baixo) com detalhes florais e combinou com umas calças de cintura alta da mesma cor e padrão.

O look ficou completo com umas sandálias de salto alto. Veja as imagens na galeria.

