Blake Lively tem um novo filme a ser apresentado. 'Um pequeno favor' conta ainda com a participação de Anna Kendrick.

Na estreia em Londres, na passada terça-feira, a atriz marcou presença no evento com um look muito elegante.

A mulher de Ryan Reynolds usou um conjunto preto de cardigan e saia da marca Chanel, bem como a carteira. Nos pés, a atriz optou por umas botas de cano alto da mesma cor da roupa.

