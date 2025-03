Esta sexta-feira, 7 de março, o SXSW Film & TV Festival de 2025 apresentou o filme 'Another Simple Favor', protagonizado por Anna Kendrick e Blake Lively, que tem estado no meio de uma luta judicial.

No evento, Anna Kendrick foi questionada, pelo menos, duas vezes sobre como é contracenar com Lively, mas a atriz 'fugiu' sempre aos jornalistas.

Numa primeira oportunidade, a atriz de 'Pitch Perfect' estava na passadeira vermelha a tirar fotografias e a dar autógrafos com os fãs, quando foi abordada com a pergunta: "O que significa para ti estar a trabalhar com a Blake [Lively] outra vez?"

Anna Kendrick, que mal olhou para o repórter, respondeu apenas: 'Ó, tu sabes...", e prosseguiu o seu caminho para tirar uma 'selfie' com outro fã.

Mais tarde, entrevistada pela Variety, Kendrick voltou a ser confrontada com o assunto. "Qual sentes que vai ser o impacto do filme, tendo em conta tudo o que está a acontecer?"

A atriz, colocando um ar confuso, respondeu: "Porquê? O que aconteceu? [...] Mas ouvi dizer que o filme está incrível!". E, mais uma vez, virou costas, mandando apenas um beijinho para a jornalista.

'Another Simple Favor', da Prime Video, é o primeiro filme de Blake Lively desde que a batalha legal com o seu diretor e colega de elenco em 'It Ends with Us', Justin Baldoni, começou.

A atriz processou Baldoni pela primeira vez em dezembro, acusando-o de assédio sexual e de difamação, o que ele nega. Baldoni, por seu turno, processou Lively, o seu marido e também ator, Ryan Reynolds, e seu agente publicitário em janeiro, alegando difamação e extorsão.

