Blake Lively sentiu-se bem recebida enquanto marcava presença na antestreia do seu mais recente filme, 'Another Simple Favor', durante o SXSW Film & TV Festival, na passada sexta-feira, dia 7 de março.

Ao partilhar este momento com os seguidores da sua página de Instagram, a atriz escreveu: "Assistir à noite de abertura do SXSW Film & TV Festival festival com 'Another Simple Favor' foi como assistir a um espetáculo de rock. Obrigada ao melhor público."

"O Texas tem destas coisas. Fazer este filme já foi um presente, cada elemento dele. Partilhar com todos e sentir o amor foi a melhor sensação. Obrigada por nos receberem, Austin", acrescentou. "E sim, é latex", comentou ainda, referindo-se ao look que escolheu usar na ocasião.

Este é o regresso da atriz aos holofotes perante a batalha legal que enfrenta com Justin Baldoni, a quem Blake Lively processou e acusou de assédio sexual. Por sua vez, o ator nega tais acusações e acusa-a de difamação.

