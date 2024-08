Blake Lively tornou a noite de uma jovem fã verdadeiramente inesquecível.

Tal aconteceu esta quinta-feira, dia 8 de agosto, na antestreia do novo filme 'Isto Acaba Aqui'. Ao posar com a atriz na passadeira vermelha, a admiradora em questão não conteve as lágrimas, tal era a emoção.

Sempre muito atenta, Blake - que trazia um casaco de pelo vermelho, não hesitou em colocá-lo aos ombros da jovem, conforme mostram as imagens presentes na galeria.

Não se sabe como é que a admiradora, à qual se juntaram mais dois fãs, conseguiu a oportunidade de conhecer Lively e de posar com ela na passadeira vermelha, mas há a certeza de que este se tornou um dos momentos mais memoráveis da sua vida.

