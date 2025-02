Blake Lively decidiu marcar presença no 'SNL50: The Anniversary Special' na companhia do marido, Ryan Reynolds, e esta foi a primeira presença após se tornar pública toda a polémica da atriz com Justin Baldoni.

Durante o evento, num momento em que as comediantes Tina Fey e Amy Poehler estavam no palco, Ryan decidiu levantar a mão enquanto estava na plateia ao lado de Blake. "Tenho uma pergunta", disse.

"Oh, Ryan Reynolds, como está?", questionaram as humoristas, levando a estrela de 'Deadpool' a fazer uma intervenção que ficou desde logo em destaque. "Ótimo! Porquê? O que é que ouviram?", respondeu de imediato o ator, fazendo referência a todo o falatório sobre o processo polémico da mulher com Justin Baldoni.

De recordar que Blake Lively e Justin Baldoni, que protagonizam o filme 'Isto Acaba Aqui', estão numa batalha judicial após Blake ter acusado o colega de assédio sexual e campanha de difamação. Por sua vez, Justin também processou a atriz e o marido da mesma, Ryan Reynolds, por difamação e extorsão.

Entretanto, já foi anunciada a data para o início do julgamento de Justin Baldoni e Blake Lively, que irá começar a 9 de março de 2026.