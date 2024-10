A história de duas convidadas que tiveram de lidar com a perda de memória dos pais, relacionada com a doença de Alzheimer, levou Cláudio Ramos a partilhar um desabafo em direto na emissão de quarta-feira, 23 de outubro, do programa 'Dois às 10'.

"É um medo que eu tenho e a Cristina também", começou por dizer. "Falamos sempre disto, ficar sem memória. Quando já nem as memórias nos restam, o que é a nossa vida?", acrescentou, de semblante triste.

"O que seria da minha filha se um dia olhasse para mim e eu não reconhecesse?", referiu ainda o comunicador, que é pai da jovem Leonor.

Leia Também: Cláudio Ramos: "As pessoas amargas nas redes têm dois problemas..."