A semana começou com mais uma grande mudança na televisão nacional. Desde que Cristina Ferreira deixou a TVI e mudou-se para a SIC, em 2018, que as estações têm feito contratações de peso e agora houve mais uma grande novidade.

Esta segunda-feira, dia 10 de janeiro, foi anunciado que Cláudio Ramos vai mudar-se para a TVI para apresentar a nova edição do 'Big Brother', que vai estrear-se em breve. Uma notícia que foi das mais comentadas neste início da semana.

Nas redes sociais já foram muitas as reações por parte de várias figuras públicas e destacamos agora as palavras das colegas e amigas de Cláudio, do programa 'Passadeira Vermelha'.

"Tenho muito orgulho em ti e em tudo o que construíste! És o exemplo de que quando queremos muito uma coisa, ela acontece. Desejo para ti, o que desejo para mim - o melhor do mundo!!! Vai, com toda a sorte, porque a capacidade de trabalho, de entrega, a perseverança, nasceram contigo. Estou aqui para ti, para continuar a vibrar com as tuas vitórias e abraçar-te nos momentos menos bons.Vou ter saudades tuas, mas também a certeza que a nossa amizade é para a vida toda. Beijinhos. Até já", escreveu Liliana Campos.

Por sua vez, Maria Botelho Moniz disse: "'O caminho faz-se caminhando'. Guardarei sempre esta frase que me repetiste vezes sem conta. Que o caminho que tens pela frente te traga todas as conquistas que mereces. Obrigada por tudo o que me ensinaste e por me fazeres acreditar que com trabalho e dedicação podemos sempre chegar onde nos esperam. Voa! Estarei aqui a aplaudir de pé. Sempre".

Já Ana Marques apenas afirmou na legenda de uma fotografia que também partilhou no Instagram: "Para sempre grandes irmãos".

