O segredo foi finalmente desvendado: Cláudio Ramos foi o escolhido para apresentar a nova edição do programa 'Big Brother'.

A informação foi confirmada pela estação televisiva através de um comunicado enviado às redações.

“Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar ativamente na mudança da TVI”, disse o 'vizinho' de Cristina Ferreira, que assim deixa de fazer parte dos rostos da SIC.

“O desafio do Nuno Santos é extraordinário. Mudar faz parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender o público com criatividade, entrega e absoluta dedicação. Sei que o Big Brother, reality show que adoro e que não deixa ninguém indiferente, é o princípio da viagem. Venho para somar”, acrescentou.

Cláudio Ramos é um fã assumido de reality shows e até chegou a fazer parte de uma das edições de 'Big Brother'. Este projeto marca a estreia de Cláudio Ramos a solo num programa de horário nobre, passado ainda a ser o primeiro apresentador a conduzir o formato em Portugal depois de Teresa Guilherme.

O aguardado formato, BB2020, estreia em março na TVI.