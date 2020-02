É a notícia da semana: Cláudio Ramos é o novo rosto da TVI. O anúncio foi feito esta segunda-feira, seguindo-se da despedida emotiva do apresentador na sua última emissão do 'Passadeira Vermelha', na SIC Caras. Esta manhã, o tema não deixou de ser comentado no programa 'Você na TV', com uma 'vénia' de Manuel Luís Goucha à direção do canal.

"É de tirar o chapéu ao Nuno Santos [atual diretor de programas]", afirmou, acrescentando que a emissão irá acompanhar a chegada de Cláudio Ramos à TVI neste que é o seu primeiro dia.

Na estação rival, Cristina Ferreira permanece em silêncio sobre a grande mudança do companheiro televisivo, tendo apenas deixado uma mensagem misteriosa nas redes sociais.

