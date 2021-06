Sofia Arruda partilhou este domino com os seus seguidores do Instagram novas fotografias das suas férias em família no Algarve.

"Hoje continuamos por aqui num trabalho difícil. Amanhã vamos para outra paragem por isso fica a compilação do dia", contou a atriz na legenda das imagens, onde é o pequeno Xavier - filho de Sofia - o grande destaque.

Espreite a galeria para ver as fotografias.

