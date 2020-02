Kate Middleton está na Irlanda do Norte e esta quarta-feira visitou a The Ark Open Farm, no âmbito de uma ação da The Royal Foundation. A duquesa esteve à conversa com famílias sobre a educação das crianças, uma ocasião em que se mostrou próxima das comunidades e para a qual elegeu um visual simples e confortável.

Apostou nuns jeans pretos, da marca Troy London, um casaco caqui com bolsos e a peça chave: as suas botas campestres de cano alto da Penelope Chilvers.

A revista Harper's Bazaar nota que Kate Middleton usa este modelo, o Long Tassel, na cor castanha, há cerca de 15 anos. O modelo clássico e intemporal, perfeito para os dias de inverno no campo, está disponível pelo valor de 475 dólares (435 euros).

