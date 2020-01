O programa 'Você na TV', da TVI, esteve esta segunda-feira na terra natal de Rebeca, Caldas da Rainha, para conhecer as suas raízes.

A conversa seguia animada com o jornalista da TVI, que não deixou de abordar um dos temas que nos últimos anos marcou a vida da cantora: a dolorosa luta que esta travou contra o cancro da mama.

Um período delicado em que Rebeca contou com o apoio do marido. “Ele tem sido uma pessoa que, como costumo dizer, já não existe. Ele está sempre a meu lado, nos momentos bons e maus momentos”, lembra a artista, que ao contrário do que viu acontecer com outras mulheres nunca ficou sozinha.

O amor entre Rebeca e o marido é bonito e merece ser comemorado com uma festa de casamento, pelo menos é nisto que ela acredita. “Tenho um sonho. Eu quero casar-me e eu queria casar-me aqui”, revelou, referindo-se ao Parque D. Carlos I nas Caldas da Rainha.

