Manuel Luís Goucha pode até já ter 65 anos mas a verdade é que não poderia estar mais jovem. A propósito disto, durante o programa 'Você na TV', desta segunda-feira, o apresentador brincou com uma situação por que passou recentemente.

"Tenho de agradecer ao simpático senhor dos jardins do Palácio de Monserrate, que me vendeu o bilhete na sexta-feira, e que teve a delicadeza de não me perguntar: não quer com desconto para a terceira idade?", relatou.

"Eu recuso-me a pagar com desconto", disse ainda a Maria Cerqueira Gomes.

Eis o momento.

