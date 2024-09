Manuel Luís Goucha recebeu na passada noite de domingo, 29 de setembro, o Globo de Ouro de Personalidade do Ano na categoria de Entretenimento. Esta era a terceira vez que o conhecido apresentador da TVI estava nomeado para este prémio.

"Que sensação incrível", começou por dizer no seu discurso em palco. "Obrigado a quem me nomeou. Para já, parabéns aos nomeados. Quatro companheiros que muito respeito profissionalmente e, em alguns casos, porque os nossos caminhos se cruzaram, de quem sou verdadeiro amigo".

"Quero também agradecer ao meu companheiro de vida, ao meu marido Rui. É ele que me aquieta, é ele que me desafia, e é ele que me facilita a vida para que eu me dedique, ao fim de 40 anos, a esta paixão que nasceu em criança, ao ver televisão", prosseguiu.

Antes de abandonar o palco do Coliseu dos Recreios, Manuel Luís Goucha recordou ainda a mãe, Maria de Lourdes, que morreu recentemente.

"Permitam-me que eu dedique a alguém que talvez esteja algures noutra dimensão. Mamã, ganhei o Globo".

Já fora do palco, aos jornalistas, o apresentador detalhou o momento que estava a viver. "A sensação é incrível quando se entra naquele palco e se vê um coliseu de pé. É bonito, é avassalador", afirmou carregando o Globo de Ouro na mão.

"Eu tenho o maior respeito pelos artistas. Nós estamos aqui a celebrar os artistas, não é? Sejam eles de que área forem e em todas as vertentes. Claro que depois tive que dedicar [o prémio] à minha mãe. Eu era o menino da mamã. Ainda sou".

"Dedico todo o tempo do mundo à televisão, a esta paixão que tenho desde criança", acrescentou ainda. "Se bem que acho que a televisão já perdeu há muito a inocência, mas eu continuo a ter o mesmo deslumbramento que tinha quando era criança".

Por fim, revelou que iria guardar a tão esperada estatueta "em cima de um piano [que tem em casa] e que nunca foi aberto, está lá apenas como peça decorativa", brincou.

Antes da gala começar, na passadeira vermelha, Manuel Luís Goucha apresentou-se com um fato seu, da autoria do designer Paulo Batista.

Ao Fama ao Minuto disse que estava sem expectativas. “Vocês podem dizer-me ‘à terceira é de vez’, mas eu posso dizer ‘não há duas sem três’”, brincou.

Acrescentou ainda que desta vez vinha sem discurso preparado. “Há dois anos tinha, o ano passado já não tinha e este ano muito menos”.