Pelo segundo ano consecutivo, o ator Albano Jerónimo subiu ao palco do Coliseu dos Recreios para receber o Globo de Ouro de Melhor Ator de Cinema. As interpretações nos filmes 'The Nothingness Club' e 'O Pior Homem de Londres' valeram-lhe o reconhecimento.

“Confesso que tinha pensado em alguma coisa, mas estou um bocado nervoso agora, não sei porquê”, começou por discursar. “Já tenho 45 anos e, de repente, é que me está a dar para isto”, brincou.

“Estar nomeado por dois filmes, duas coisas completamente distintas, saltos de fé completamente distintos… Colegas atores, equipa técnica, eu sou o vosso reflexo aqui. Por isso, obrigado”.

Ainda em palco, Albano Jerónimo descreveu-se como “uma espécie de Frankenstein, com 1,91m, espantado por existir. Sou uma espécie de manta de retalhos”.

Fez questão de agradecer à família e em particular à mulher, que esteve presente pela primeira vez na Gala dos Globos de Ouro ao lado do ator. "A minha mulher é muito teimosa. Está sempre a obrigar-me a ir para sítios que eu não conheço. Por isso, obrigado", declarou com um sorriso no rosto.

Por fim, terminou o seu discurso agradecendo ao público e pedindo uma ovação para o mesmo. "O público é absolutamente fundamental naquilo que eu faço".

Ao Fama ao Minuto, reafirmou que não aceita nada como garantido e que o prémio “é um incentivo para continuar a trabalhar”.

Sobre o facto de ter a família ao seu lado, acrescentou ainda que “é sempre bom ter alguém que faz parte da nossa vida a celebrar e a aproveitar estes momentos ao nosso lado”.

Claramente emocionado, admitiu que “sentiu um choque de adrenalina” quando recebeu o prémio. “Sinto-me overwhelmed [assoberbado, em português], mas também com os pés bem assentes na terra. Consciente de que isto [o Globo de Ouro] amanhã não vai ter a mesma força, portanto, é sinónimo de continuar a trabalhar”.

O prémio foi entregue por Victória Guerra e João Catarré, ator que, em 2023, tinha sido homenageado devido à sua luta contra o cancro. Este ano, regressou ao Coliseu dos Recreios. “Como é bom estar de volta aqui a este palco para entregar o Globo de Ouro numa categoria muito especial”, declarou.

