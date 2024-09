As personalidades do mundo do entretenimento reuniram-se uma vez mais no Coliseu dos Recreios para a gala dos Globos do Ouro, que aconteceu na noite deste domingo, dia 29 de setembro.

Várias caras muito conhecidas do público posaram na passadeira vermelha, um dos momentos mais esperados pelos admiradores que aguardam para ver os visuais.

Sem dúvida que Sara Matos foi uma das pessoas que mais chamou a atenção ao apostar numa combinação arrojada em verde.

Também Ana Moura não passou despercebida com a sua ousadia, ao dar nas vistas com uma vestido transparente.

Veja na galeria os visuais e partilhe connosco o seu preferido.

Leia Também: "Mamã, ganhei o Globo". Goucha vence prémio de Personalidade do Ano