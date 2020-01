Um dos temas abordados hoje no programa 'Você na TV', da TVI, foi a forma como os pais lidam com a perda precoce dos filhos. A propósito desta conversa, Manuel Luís Goucha saiu em defesa de Judite Sousa, depois desta ter sido criticada por falar do filho André, que morreu em junho de 2014, na sua conta de Instagram.

"A nossa sociedade está muito extremada à conta das redes sociais, as pessoas caem em cima dos outros com grande facilidade quando antes deviam olhar para si próprios", começou por introduzir o apresentador.

"A Judite Sousa perdeu o seu filho único. Recentemente, nas férias, decidiu falar do filho, o seu André. Colocou uma vela no meio da neve, falou do filho e partilhou isto nas redes sociais", relata.

Entretanto, visivelmente indignado, afirma: "É uma vergonha, tenho vergonha de seres humanos assim, de seres assim, porque não são humanos".

"Houve logo quem criticasse o facto desta mãe falar do seu filho morto. Ela teve a delicadeza e a elegância de [dizer] que porque é que se falamos dos filhos vivos, não temos o direito de falar dos nossos filhos mortos", conclui.

Eis o momento aqui.