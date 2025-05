A emissão de domingo, 4 de maio, do programa 'Funtástico' ficou marcada por diversos momentos de grande diversão, entre eles uma conversa hilariante de Manuel Luís Goucha com uma senhora da plateia.

"O meu gosto era almoçar consigo e com a Cristina", atirou a convidada, que no decorrer do diálogo acabou por colocar uma atrevida questão.

"Posso apalpá-lo?", disse, perante a resposta afirmativa do apresentador.

"Não é por nada, mas a parte que tenho melhor é esta [disse, apontando para a coxa]. Pode apalpar à vontade. Veja lá se não é boa. É boa", brincou ainda Manuel Luís Goucha.

Eis aqui o divertido momento.

