Manuel Luís Goucha deu início à emissão do programa 'Funtástico' do último domingo, 4 de maio, lembrando o Dia da Mãe - que ontem se assinalava.

"Um beijinho para todas as mães", notou o comunicador, destacando em seguida a única mãe no painel de jurados do formato: Sara Prata.

"Ora, nós temos uma mamã no júri, a nossa Sara", disse, entregando à atriz uma flor.

Sara agradeceu o gesto e mostrou-se grata por ter na sua vida a filha Amélia, de quatro anos.

"Acordou-me logo com um beijinho especial e envergonhado do Dia da Mãe. [...] Nós as duas temos sido muito felizes juntas", notou.

Veja aqui o momento.

