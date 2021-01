Katia Aveiro está de regresso ao Gramado, no Brasil, na companhia do namorado e da filha, depois de uma temporada na Madeira e de uns dias com toda a família em Turim.

A figura pública partilhou uma amorosa fotografia nas redes sociais da irmã, Elma, com a pequena Valentina ao colo e na legenda da mesma revelou já ter o coração apertado com saudades.

"á Bateu saudade por aqui tia Elma. E a mãe já está a remexer nas recordações deste mês intenso que passamos aí com vocês. A gente já tem saudades. Até breve pessoal da minha vida. Amo vocês", lê-se.

