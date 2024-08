"É bom viajar, mas é maravilhoso chegar a casa", foi com estas palavras que Katia Aveiro começou a publicação que fez na sua página de Instagram.

Depois de ter estado de férias, tendo desfrutado - por exemplo - de bons momentos com a família em Portugal, a irmã de Cristiano Ronaldo está de regresso ao Brasil, mais propriamente em Gramado. E, conta, houve várias peripécias até chegar ao seu lar.

"Vários voos, muitos e muitos quilómetros de estrada... Voos cancelados, aeroportos fechados. Percursos alternativos. Mas sempre sob vigilância do meu bom Deus", relatou.

"Obrigada meu pai por até aqui teres cuidado do meu caminho, na estrada, no ar e em todos os livramentos... Só o meu Deus me sustenta, só ele cuida. Ai de nós se não fosses tu. Que sensação boa. Gratidão", rematou.

© Instagram

