Angélica Del Mar, uma das mais polémicas concorrentes do programa 'Big Brother 2020', decidiu após abandonar o reality show da TVI cuidar da sua imagem e melhorar tudo aquilo que, na sua opinião, estava menos bem.

Recentemente, a venezuelana submeteu-se a uma bichectomia, intervenção cirúrgica na zona das bochecas, e a uma uma rinoplastia - que assume não ter ficado como desejou.

"Não tenho vergonha de confessar que tenho cirurgias plásticas no rosto. Sim, uma bichectomia e uma rinoplastia (que não ficou como eu queria)",afirma.

Porém, esta não é a única mudança a fazer com que a imagem de Angélica seja atualmente bem diferente daquela a que nos habituou. A ex-concorrente do 'BB' resolveu agora colocar extensões no cabelo.

Com todos estes factores de mudança, Angélica nem parece a mesma.

Não acredita? Veja as fotos na galeria.

