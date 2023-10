2023 tem sido um ano particularmente especial para Madalena Aragão. Depois de ter sido escolhida para protagonizar o regresso dos 'Morangos com Açúcar', a jovem atriz venceu ainda no passado domingo o Globo de Ouro de Revelação, ao lado do companheiro, Lucas Dutra.

A conquista foi, na noite de hoje, assinalada por Madalena no Instagram, com recurso a uma fotografia onde surge muito cúmplice com o também ator.

"Feliz por poder partilhar isto contigo", escreveu a artista.

Quem fez questão de parabenizar Madalena e Lucas na caixa de comentários foi a cantora Nena, que também se encontrava nomeada nesta mesma categoria da cerimónia da SIC.

Ora veja:

Leia Também: "Os homens não gostam disso". Filipa Torrinha Nunes reage às críticas