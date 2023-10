Os looks de Filipa Torrinha Nunes geram sempre muita controvérsia e o escolhido para os Globos de Ouro desta domingo, 1 de outubro, não foi exceção.

A comentadora do 'Passadeira Vermelha' foi muito elogiada pela ousadia demonstrada mas houve quem também achasse que o look foi demasiado arrojado.

No Instagram, Filipa decidiu reagir a algumas das coisas que têm sido ditas sobre a sua presença no evento da SIC.

"Há pouco, uma senhora fez um comentário noutra página sobre mim que dizia algo como: 'os homens não gostam disso'", começou por relatar.

"Ponto 1: a ideia de que todas as mulheres querem ter a atenção dos homens ou querem ser validadas pelos homens não é real. Ponto 2: as mulheres para serem gostadas por homens não precisam necessariamente de caber num molde de estética específico. Ponto 3: se, porventura, é necessário ou for necessário para alguns homens caber nos tais moldes que eles definem, que se lixem os homens", acrescentou Filipa, indignada com o comentário em causa.

Por fim, Filipa Torrinha Nunes fez notar que as pessoas têm o direito de opinar, embora tenha decidido responder por considerar que existiu um "preconceito" neste comentário que leu.

