Foi através das stories da sua página de Instagram que Elma Aveiro reagiu aos comentários de Filipa Torrinha Nunes sobre o look que usou no batizado de Valentina.

Na 'Tertúlia da Manhã' do 'Alô Portugal', da SIC, a comentadora confessou que não gostou da escolha de Elma. "Gosto do look da Katia e da Dolores. O da Elma é péssimo".

"Para mim, aquela construção [de vestido] não me parece nada giro", acrescentou.

Após tais palavras, Elma disse: "Essa é outra que não tem espelho, coitadinha. Se eu fosse dizer o que ela tinha de feio, meu Deus. Boneca insuflável".



© Instagram_elma_oficial

Leia Também: Elma Aveiro mostra família reunida no batizado de Valentina. "Orgulho"