Luciana Abreu mostrou o seu lado de 'mamã babada' num vídeo que partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram. A artista e apresentadora mostrou um dos momentos de Lyonce, sua filha mais velha, numa formação de publicidade, representação e moda que a jovem está a tirar.

"Aqui está um bom workshop para todos os pais que me perguntam onde é que podem inscrever os seus filhos. A minha Lyonce está adorar. Até já desfila com os meus saltos de 13cm. A vida é incrível", escreveu na legenda da publicação.

O vídeo poderá ver na galeria.

Vale notar que Lyonce, tal como Lyannii, de 10 anos, são frutos do relacionamento anterior de Luciana com Yannick Djaló. A cara da SIC é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, que nasceram do casamento terminado com Daniel Souza.

