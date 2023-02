"Hoje foi um dia muito especial para mim, chorei de alegria e por vários motivos". É desta forma que Luciana Abreu começa uma publicação nas redes sociais na qual se mostra bastante feliz com as metas que alcançou recentemente a nível profissional.

A artista e apresentadora começa por destacar o seu novo tema, 'Malagueta', que já está disponível nas plataformas digitais.

"Foi menos um dia de vida, porém mais um dia em que com o meu simples contributo, consegui alegrar a vida de alguém e aquecer-lhe o coração. Grata a Deus. Grata por tudo aos meus queridos pais do coração por me incentivarem a ser cada vez mais, um melhor ser humano", nota ainda, destacando o carinho que recebeu do público durante o programa 'Domingão'.

